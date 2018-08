Cum s-a schimbat viata de cuplu a Andei Adam. „Adica efectele sunt rele”

Anda Adam a explicat cum s-a schimbat viata sa de cuplu in ultimii ani.

Anda Adam este casatorita cu Andrei Sorin, cel care in urma cu doi ani a avut probleme cu legea. Din mariajul celor doi a rezultat o fetita, Evelin.

Anda Adam recunoaste ca viata ei de cuplu a trecut prin transformari in ultima perioada de timp.

„Viata de cuplu s-a schimbat pentru ca avem mult mai putin timp pentru noi. Este foarte important sa nu o neglijezi pentru ca parintii trebuie sa fie si sot-sotie inainte de a fi parinti, si pentru ca acel copil pe care il aduci in viata ta are nevoie de ambii parinti in continuare.

Daca neglijezi foarte tare viata de cuplu nu duci nicaieri, copilul ramane la unul din parinti, adica efectele sunt rele. Noi de aia am si luat o bona. Nu mai aveam timp absolut deloc pentru noi si ne-am dat seama ca era o problema. Ne intalneam la usa si predam stafeta, veneam eu si pleca el, venea el si plecam eu. Si cu vecinii ne intalneam mai des.

Eram intr-un maraton extenuant, iar seara cand ajungeam eram atat de obositi ca nu mai apucam nici macar sa mai vorbim unul cu altul”, a explicat Andra Adam intr-un interviu pe care l-a acordat pentru revista Viva.

