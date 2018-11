Cum s-au mantuit duminica neamurile prezente la sfintirea Catedralei

Veniti de la mare departare ca sa participe la un eveniment prezentat ca fiind istoric pentru tara, cei peste 30.000 de romani stransi duminica la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului s-au trezit ca n-au loc in biserica ocupata de 2.000 de invitati speciali ai Patriarhului Daniel. In schimb, oamenii si-au petrecut intreaga zi in frig, printre cordoane de jandarmi, pana cand multora li s-a facut rau. Iar cand, intr-un final, au ajuns sa se inchine la altarul uriasei biserici, li s-a spus sa se ...