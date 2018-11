Cum sa cunoastem puterea Lui Dumnezeu atunci cand trecem prin perioade grele din viata

Dumnezeu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Frica de Dumnezeu este inceputul intelepciunii” Un psalm din Biblie spune: „Fii linistit si vei sti ca Eu sunt Dumnezeu!“ Insa cum poti fi linistit cand treci printr-o perioada dificila, suferi si te simti deznadajduit, singur, in fata greutatilor? Asculta de povata Sfintilor Parinti si gandeste-te la ce inseamna cu adevarat sa fii linistit: doar asa iti vei gasi pacea interioara. Cand avem dificultati in viata, ne dorim sa ne gasim linistea sufleteasca. Iata 10 cuvinte care definesc linistea si care ne pot invata cum sa fim stapani pe situatie in vremuri tulburi, recunoscand puterea lui Dumnezeu. 1. Linistit: fara zgomote si turbulente; netulburat Cand nu avem parte de zgomote exte ...