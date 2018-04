Cum sa dai jos doar grasimea nu și masa musculara. Trucuri de la Cori Gramescu

ShareTweet Odată cu apropierea sezonului estival, vrei ca acele kilograme în plus acumulate în timpul iernii sau excesul de calorii de la grătarul din weekend să dispară ca prin minune. Însă, cu toții știm că dieta cu cele mai bune rezultate e dieta care are grijă și de sănătatea ta. Iată ce ne sfătuiesc doctorul Ciprian Constantin, șef al Departamentului Diabet și Nutriție din cadrul SUUMC ”Carol Davila” București și Cori Grămescu, coach de lifestyle și nutriție, potrivit doctorulzilei.ro: Restricția calorică și dieta echilibrată „Dieta nu înseamnă în niciun caz înfometare, chiar dacă pentru a pierde câteva kilograme suntem nevoiți să restricționăm aportul caloric. În primul rând, trebuie să știm că limita sub care nu ar trebui să coborâm pe termen lung este de 1000 de calorii/zi. Apoi, să nu uităm că, oricare ar fi numărul de calorii, alimentația trebuie să includă toate categoriile de nutrienți, în proporție echilibrată. O greșeală foarte des întâlnită în curele de slăbire este excluderea totală a grăsimilor din dietă. Este adevărat, aportul caloric al grăsimilor este mare, însă nu ne putem lipsi de grăsimile esențiale Omega 3 și Omega 6, iar soluția este să ne axăm pe acele alimente care au o cantitate totală de grăsime mică, dar sunt bogate în Omega 3 și 6. Fie putem folosi la salate o cantitate mică de ulei (preferabil amestec de floarea soarelui cu rapiță și in), fie folosim margarine light care au în rețetă acest amestec de uleiuri și prin urmare sunt bogate în Omega 3 și 6. În plus, este bine să consumăm pește de 2 ori pe săptămână, orientându-ne chiar spre peștele gras, pe care îl vom combina întotdeauna cu legume. Legumele nu trebuie să lipsească din dietă și este de preferat să fie consumate crude, fierte sau la aburi. În felul acesta, vor avea un aport caloric mic, dar vor rămâne bogate în vitamine și fitonutrienți.”, a declarat Ciprian Constantin, șef al Departamentului Diabet și Nutriție din cadrul SUUMC ”Carol Davila” București. Continuarea Aici ShareTweet