Cum sa faci cafeaua perfecta. 4 reguli ESENȚIALE

Putina lume nu bea cafea si, totusi, putina lume cunoaste secretul prepararii cafelei perfecte. Pentru a bea cea mai buna cafea trebuie sa pui fix doua lingurite de cafea (10 grame) la fiecare 180 ml de apa. Apa trebuie sa fie aproape de temperatura de fierbere (90-96 grade Celsius), astfel incat sa extragi cat mai multa savoare din cafea. NU tine cafeaua la frigider. Desi multe mituri urbane sustin ca spatiul ideal de depozitare a cafelei este frigiderul, acest lucru NU este adevarat. In frigider se va face condens de fiecare data cand deschizi usa, iar astfel cafeaua se va umezi. Pentru a pastra prospetimea cafelei aceasta trebuie tinuta intr-un recipient opac, la temperatura camerei. Regula #1. Cafea proaspata Cafeaua perfecta este cea din boabe proaspat macinate. N-ar fi rau sa iti dotezi bucataria cu o rasnita de cafea. Te vei bucura de banii dati in fiecare zi. In plus, boabele de cafea trebuie depozitate intr-un recipient ermetic, de sticla sau din ceramica, pentru a nu „capta" din proprietatile materialului din care este construit recipientul. Regula #2. Apa Incearca sa nu mai folosesti apa de la robinet cand faci cafeaua si vei simti diferenta la gust. Apa plata imbuteliata este o varianta mult mai buna pentru cafea.