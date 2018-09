Cum sa faci TURTE coapte in ceaun, ca la bunica acasa – Mai bune decat painea din comert

Ingrediente:

1 kg faina alba sau integrala (dupa preferintele fiecaruia)

putina sare

40 gr drojdie proaspata

seminte de chimen (optional)

2 linguri ulei (de floarea-soarelui sau de masline)

niste apa calduta

Mod de preparare!

1. Cerne faina intr-un lighean mai mare si fa o gaura in ea.

2. Dizolva drojdia in apa calduta. Adauga si 2-3 linguri de faina si las-o departe pana la 15 minute.

3. Toarn-o apoi in mijlocul fainii. Presara si semintele de chimen.

4. Dupa ce amesteci bine cu o lingura, pune uleiul. In cazul in care aluatul e prea moale, mai adauga faina.

5. Framanta aluatul cateva minute, apoi acopera-l cu un prosop curat si pune-l intr-un loc caldut.

6. Dupa vreo ora, timp in care si-a dublat volumul, imparte-l in mai multe bucati.

7. Trece cu sucitorul peste fiecare bucata, apoi pune turtele la copt in ceaunul incins. Acesta trebuie uns cu foarte putin ulei in prealabil.

8. Coace turtele la foc mic, pentru a se patrunde cat mai bine. Ca sa le mentii moi si pufoase timp indelungat, inveleste-le cu un prosop dupa ce s-au racit!

