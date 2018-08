Cum sa iti intineresti tenul cu 10 ani? Iata secretul Japonezilor!

masca orez google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Japonezii stiu cel mai bine care este efectul miraculos cand vine vorba de intinerirea tenului al unui banal ingredient din camara oricarei persoane. Desigur, este vorba despre orezul, bogat in vitamina B. Incercati masca pe baza de orez, care va estompa ridurile si va oferi luminozitate tenului. Pentru aceasta masca aveti nevoie de: 3 linguri de orez, 1 lingura de lapte, 1 lingura de miere. Pentru inceput, trebuie sa fierbeti bine orezul, apoi sa il strecurati si sa puneti deoparte apa in care l-ati fiert. Amestecati apoi orezul cu o lingura de lapte incalzit. Amestecati bine si incorporati si mierea in compozitie. Intindeti bine masca pe tenul curat si uscat si lasati-o sa se usuce. Dati apoi masca jos ...