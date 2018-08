Cum sa iti protejezi pielea la sala

Vremea frumoasa ne motiveaza sa incepem exercitiile fizice, in sala de sport sau in aer liber. In conditiile in care alegem sa facem sport intr-o sala special amenajata, trebuie sa tinem cont de faptul ca vom imparti cu alte persoane aparatura de fitness. Folosirea la comun a saltelelor si contactul direct al pielii cu aparatele pot duce la dezvoltarea unor boli de piele.