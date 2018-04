Cum sa nu mai amani lucrurile folosind „Regula celor 2 minute”

2 SHARES ShareTweet Am folosit o regulă simplă care m-a ajutat să nu mai amân să fac lucrurile și vreau să împărtășesc asta cu voi, pentru a încerca și a vedea cum funcționează în viața voastră. Cea mai bună parte este aceea că este o strategie simplă și foarte ușor de utilizat. Iată ce trebuie să știți… Cum să oprești amânarea cu „Regula de 2 minute” Eu numesc această mică strategie „Regula de 2 minute”, iar scopul este acela de a face ca lucrurile să pară mai ușoare pentru tine și a-ți dori să începi să le faci. Iată cum funcționează lucrurile. Cele mai multe dintre sarcinile pe care tot amâni să le faci, nu sunt de fapt foarte dificile – cu siguranță ai talentul și aptitudinile de a le realiza – dar tu eviți să începi să le faci dintr-un motiv sau altul. Cu „Regula de 2 minute” poți depăși amânarea și starea de lene, începând să acționezi cu ușurință. Există 2 pași în „Regula de 2 minute”. Pasul 1 – Dacă îți ia mai puțin de 2 minute, atunci fă-o acum. Pasul 1 vine de la cea mai bună carte a lui David Allen, Getting Things Done. Este surprinzător cât de multe lucruri putem obține în două minute sau mai puțin. De exemplu, spălatul vaselor imediat după masă, introducerea rufelor în mașina de spălat, aruncarea gunoiul, făcutul ordinii, trimiterea acelui e-mail pe care tot amânăm să-l trimitem și așa mai departe. În cazul în care o sarcină durează mai puțin de două minute pentru a finaliza, apoi urmați regula și fă-o chiar acum. Pasul 2 – Când începeți un nou obicei, aceasta ar trebui să ia mai puțin de două minute pentru a-l face. Este posibil ca toate obiectivele voastre să fie realizate în mai puțin de două minute? Evident că nu. Dar, fiecare obiectiv poate fi pornit în 2 minute sau mai puțin. Și asta este scopul din spatele acestei mici reguli. Ar putea suna ca și cum această strategie este prea simplă pentru obiectivele voastre mari de viață, dar atunci când o aplici, contează. Acesta funcționează pentru orice scop, din cauza un motiv simplu: fizica din viața reală. Continuarea Aici 2 SHARES ShareTweet