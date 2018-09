Cum sa prepari un dressing racoros si fara calorii pentru salata in doar 3 minute

Momentele de fericire pura ale unui campion mondial Emoţii, nelinişti, dureri, întrebări, toate amestecate în capul unui sportiv epuizat de cursă. Campioana mondială la can ...

Tenismena Camila Giorgi a jucat la Tokyo cu fundulețul la vedere! Fără doar și poate, Camila Giorgi e una dintre cele mai sexy jucătoare din circuitul WTA, însă echipamentul ales de ea la turneul de la Tokyo a fost unul destul de ciudat. Italianca de 26 de ani s-a îmbrăcat cu o rochie în culoarea pielii, iar șortul era în aceeași culoare, motiv pentru care au […] The post Tenismena Camila Giorgi a jucat la Tokyo cu fundulețul la vedere! appeared first on Cancan.ro.

Andreea Mantea a dezvaluit ce a pațit de a ramas fara voce Fanii emisiunii “Te vreau lângă mine” au făcut ochii mari când au auzit astăzi că Andreea Mantea a rămas fără voce și… în cadrul show-ului de la Kanal D ea a decis să aibă cât mai puține intervenții. La scurt timp după ce a pășit în platoul de televiziune, sexy prezentatoarea a dezvăluit ce i […] The post Andreea Mantea a dezvăluit ce a pățit de a rămas fără voce appeared first on Cancan.ro.

Catalin Botezatu este mai decis ca niciodata in privința casatoriei! Ce decizie a luat dupa ce și-a facut o iubita noua Unul dintre cei mai râvniți burlaci din România, Cătălin Botezatu are o iubită secretă și toată lumea îl întreabă dacă și-a găsit, în sfârșit, aleasa… sau mireasa! Celebrul designer a luat o decizie categorică în această privință. Cătălin Botezatu a mărturisit că a avut o viață amoroasă demnă de filme. A recunoscut chiar că are […] The post Cătălin Botezatu este mai decis ca niciodată în privința căsătoriei! Ce decizie a luat după ce și-a făcut o iubită nouă appeared first on Cancan.ro.

Cher a vorbit in premiera despre scanteia care a aprins pasiunea dintre ea si Tom Cruise Cântăreaţa şi actriţa americană Cher a vorbit în premieră despre scânteia care a aprins pasiunea dintre ea şi Tom Cruise, cu care a avut o aventură în anii 1980, iar motivul apropierii dintre cei doi are legătură cu domeniul medical şi nu cu atracţia sexuală, potrivit contactmusic.com.

LIVE Incepe summitul Initiativa celor Trei Mari – cel mai important eveniment economic gazduit de Romania. Au avut loc PRIMIRILE OFICIALE La Bucureşti începe luni Summitul celor Trei Mări - Marea Baltică, Marea Neagră şi Marea Adriatică - un proiect care reuneşte 12 ţări (Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia). La Romexpo au avut loc primirile oficialilor.

Incendiu de amploare la un depozit de furaje din Buzau Pompierii din Buzău intervin, luni după-amiază, pentru stingerea unui incendiu de proporţii care a cuprins o sută de tone de furaje, în apropierea unei stâne. Focul şi fumul pot fi observate de la ieşirea din oraş, aflat la o distanţă de câţiva kilometri, scrie news.ro.Potrivit purtătorului de cuvân ...

SCANDAL cu șeful SPIONILOR, in Germania: Angela Merkel il va DEMITE pe seful serviciilor secrete Cancelarul german, Angela Merkel, îl va concedia pe şeful serviciilor secrete, Hans-Geaorg Maassen, după ce răspunsul acestuia privind incidentele din Chemnitz a generat un scandal, fiind evidenţiate legăturile sale cu partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), scrie Politico.Mer ...

Luju.ro: O nota din dosarul lui D. Dragomir arata implicarea ofiterilor SRI in documentarea informatiilor O notă de informaţii transmisă DNA din dosarul fostului ofiţer SRI Daniel Dragomir arată că ofiţerii SRI erau implicaţi în "documentarea şi dezvoltarea informaţiilor ce făceau obiectul cauzelor aflate în instrumentarea Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe şi Serviciului Teritorial Ploieşti".