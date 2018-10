Cum sa previi riscul aparitiei bolilor ocupationale de plaman (silicoza) in domeniul sablarii

In prezent, bolile de plaman au o frecventa din ce in ce mai ridicata si raman o problema de sanatate publica la nivel mondial. Cauzele imbolnavirilor de plaman in secolul XXI sunt corelate direct cu nivelul de industrializare al unei tari si implicit cu nivelul de poluare al aerului din interior si exterior. Expunerea la poluantii din aer are efecte negative substantiale asupra sanatatii umane.