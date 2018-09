Cum sa pui muraturi ca sa nu se mai inmoaie niciodata. Asa faci cele mai gustoase murate:

Pe langa savoarea bine-cunoscuta, muraturile sunt o farmacie la borcan. Prin conservare, ele isi pastreaza vitaminele si chiar dobandesc ceva mai multe proprietatile curative, spun unii specialisti. Muraturile exista nu de sute, ci de mii de ani.

Prima leguma bagata la murat a fost castravetele, cu vreo doua mii de ani inainte de Hristos, iar chinezii au fost cei care au conservat fructe pentru prima data. Se spune ca regina Egiptului, Cleopatra, isi pastra tineretea si frumusetea pentru ca era o mare consumatoare de muraturi. Iar Napoleon si-ar fi ajutat soldatii sa se mentina in putere tot cu ajutorul catravetilor murati.

Cate gospodine, atatea retete de muraturi, insa cea mai sanatoasa este fermentarea acido-lactica naturala, care presupune ca fructele sau legumele sa fie puse in apa cu sare. Microflora din ele transforma glucidele in substante biologic active, benefice pentru sanatate. Muraturile sunt astfel, o sursa execlenta de vitamine si acid lactic. Indiferent de combinatiile de legume pe care le faceti, condimentele precum mustarul, mararul, usturoiul sau hreanul sunt obligatorii!

Fiecare dintre aceste ingrediente vine cu propriile calitati nutritive. Vedeta camarii cu bunatati ramane varza murata. Are atat de multe efecte sanatoase si atatea utilizari neasteptate, incat nu v-ati fi inchipuit! Varza murata are chiar mai multa vitamina C decat o portocala si este un aliat in tratarea infectiilor respiratorii.

Gogonelele murate sunt muratura perfecta in perioada de iarna. Se pot servi ca garnitura alaturi de orice preparat.

Ingredinte:

2,5 kilograme gogonele,

2 morcovi,

1 mana flori de conopida,

4 linguri de sare grunjoasa,

1 tulpina hrean,

1/2 tulpina marar uscat,

frunze de telina,

4 foi de dafin,

8 catei de usturoi,

1 lingura boabe de piper,

1 lingura boabe de mustar.

Mod de preparare:

Borcanele in care urmeaza sa fie puse gogonelele murate trebuie sterilizate. Apoi, se spala bine gogonelele si se arunca cele lovite sau care sunt stricate, deoarece exista riscul ca intregul borcan de gogonele murate sa se strice odata ce au fost lasate la murat.

Se curata morcovii si usturoiul, se taie morcovii rondele, se curata hreanul si se taie in patru pe lungime.

Intre timp, se pun 3 litri de apa si 4 linguri de sare pe foc. Apa se ia de pe foc atunci cand a dat in clocot si se lasa deoparte.

Se asaza pe fundul borcanului un strat de tulpini de marar rupte, impreuna cu frunze de telina. Apoi, se aseaza gogonele intercalate cu flori de conopida si rondele de morcovi. Se toarna boabele de mustar si cele de piper printre gogonele, se adauga frunzele de dafin si restul de tulpini de marar si telina. La final, se toarna saramura fierbinte peste gogonele. Borcanele in care au fost puse gogonelele la murat se sigileaza bine cu un capac sau cu o folie de celofan.Gogonelele murate pentru iarna se depoziteaza intr-un loc intunecos si racoros.

Cateva ultime sfaturi! Folositi sare speciala pentru muraturi, pentru ca altfel se vor inmuia. Aveti grija ca intotdeauna borcanul sa se inchida etans si nu uitati sa puneti la loc legumele pe care le-ati scos si nu le-ati consumat. Iar daca suferiti de anumite boli, intrebati inainte medicul daca puteti manca sau nu legume murate!

