Cum sa scapi de arsurile la stomac de Sarbatori

Daca esti predispus la arsuri la stomac sau reflux gastroesofagian, anumite zile speciale precum Craciunul, s-ar putea sa iti agraveze aceste probleme. Desi meniurile de Sarbatori pot fi foarte grele, exista diverse solutii pentru a scapa de arsurile la stomac. Una din cele mai importante cauze ale arsurilor la stomac este consumarea portiilor prea mari. Mananca o salata Salatele sunt mancaruri benefice pentru cei cu probleme gastrice – hiperaciditate sau reflux gastroesofagian – mai ales cand sunt folosite ingredientele potrivite, sosurile slabe si legumele proaspete. Alimentele grase declanseaza arsurile, deci este recomandat sa evitati sosurile prea grase, dar si uleiul si otetul. Sosul potrivit este unul slab, de iaurt. Evita rosiile, ceapa cruda si alte ingrediente ce pot irita stomacul. Ai grija la ghimbir Ghimbirul este un ingredient cheie in lupta cu arsurile gastrice atunci cand nu abuzati de el. Poate fi integrat in tot felul de retete interesante pe care vi le propuneti sa le preparati de sarbatori. Alte legume bune pentru stomac sunt: morcovii, varza, mazarea, broccoli si fasolea verde. Alege paine neagra Cand cumperi produse de panificatie pentru sarbtori, cea mai buna alegere sunt cele din faina integrala. O garnitura care trebuie sa ramana numai pentru cei mici sunt pastele gratinate. Ele fac parte din lista mancarurilor ce pot declansa refluxul gastric. Incearca retete cu faina integrala si incearca sa faci paine in casa cu ingredientele preferate tie, cu seminte si cu faina neagra.