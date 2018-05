Cum sa scapi de calcaiele uscate cu doar doua ingrediente din bucataria ta

Pentru a rezolva rapid de problema calcaielor crapate, trebuie doar sa folosesti doua ingrediente din bucataria ta: lapte si bicarbonat de sodiu.

Cum procedezi?

Incalzesti intr-un vas 2-3 cani de lapte, iar apoi il versi intr-un lighean mic si adaugi 3 linguri de bicarbonat de sodiu. Amesteci bine, dupa care iti bagi picioarele in lighean si le lasi la inmuiat vreo 10 minute, scrie site-ul Dietetik.ro.

Dupa cele 10 minute, clateste picioarele cu apa calduta si exfoliaza usor cu o piatra ponce pielea uscata. Repeta acest tratament de cate ori e nevoie si nu vei mai avea calcaiele uscate si crapate.

A aplicat un unguent natural pe tample si a scapat imediat de durere. Cum il poti prepara chiar la tine acasa

Acest unguent se numara printre cele mai versatile si mai eficiente creme fara prescriptie medicala si aplicat pe piele, unguentul degaja incet vapori care reduc congestia nazala si calmeaza tusea.

1.Calmarea durerilor de cap

Pentru a scapa de durerile de cap obisnuite, aplica putin unguent pe tample sau inhaleaza vaporii dupa ce l-ai preparat, asta pentru a calma durerile cauzate de sinuzita.

2. Calmarea durerilor musculare

Aplica unguentul pe zonele dureroase si maseaza-l usor in piele. Infasoara apoi zonele pe care ai aplicat intr-un prosop.

3. Calmarea durerilor de urechi

Durerile de urechi pot semnala o infectie, dar pot fi si un simptom al racelilor.Remediul recomandat consta in introducerea in ureche a unei bilute de vata imbibate in acest unguent seara inainte de culcare. Pana a doua zi, durerile vor ceda complet.

4. Vindecarea micozei unghiilor

Unge cu unguentul minune unghiile afectate de mai multe ori pe zi pana la cedarea completa a infectiei.

5. Repararea calcaielor crapate

Seara inainte de culcare, aplica unguentul pe calcaie si pe talpi, apoi incalta-te cu sosete si baga-te in pat. A doua zi la trezire, spala-te pe picioare cu apa rece si exfoliaza pielea cu o piatra ponce.

6. Cum se prepara unguentul

Combina doua lingurite de ghimbir pudra cu 100 de ml de ulei de cocos. Amesteca bine, apoi pastreaza la frigider. Poti folosi si ghimbir proaspat insa trebuie sa-l dai pe razatoarea cea mai mica. Daca vrei sa fie mai omogena compozitia, foloseste ghimbir pudra, informeaza secretele.com.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.