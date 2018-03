Cum sa scapi de durerile din zona cervicala

Durere cervicala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Durerea in zona gatului, numita si durerea cervicala se manifesta, adesea, prin dureri de cap, dificultati de concentrare, ameteli sau probleme de vedere. De asemenea, se pot manifesta si prin dureri in timpul miscarii gatului, intepeneala, tensiune, durere la nivelul umerilor sau amorteli la nivelul bratelor. Exercitii de relaxare pentru aceasta zona Un complex special de exercitii pentru spinare si coloana vertebrala pot sa elimine senzaţiile de durere, fara a recurge la o interventie chirurgicala. Poti incepe prin exercitii de rotire a umerilor si a gatului, aplecarea gatului in fata, efectuarea de exercitii de stretching pentru zona superioara a spatelui si aplecarea spatelui. ...