Cum sa scapi de grasimea ”incapațanata” de pe burta și șolduri

Abdomenul și șoldurile sunt zonele corpului unde slăbim cel mai greu și oricâte eforturi am face, grăsimea se încăpățânează să rămână. De ce "se strânge" grăsimea pe abdomen? De cele mai multe ori este "moştenire de familie". "Şi sexul are o influenţă: de-a lungul vieţii, bărbaţii au tendinţa de a stoca mai multă grăsime în zona abdominală, iar, de fiecare dată când vor să slăbească, grăsimea de pe abdomen "se topeşte" ultima. Pe de altă parte, femeile sub 40 de ani tind să pună kilograme mai multe pe şolduri şi, de aceea, dieta va micşora iniţial sânii şi talia", spune medicul nutriţionist Corina Zugravu. După 40 de ani însă, proporţia se schimbă. Concentraţia de hormoni sexuali scade, ceea ce va face ca grăsimea să se depoziteze pe abdomen şi să fie foarte greu de dat jos. Şi istoricul medical contează. Femeile rămân cu "burtă" inestetică după sarcină, iar cele care suferă de sindromul ovarelor polichistice acumulează grăsimea pe talie, indiferent de vârstă. DIETA Deşi nu există "alimente magice" care să reducă grăsimea de pe abdomen, un studiu recent citat de WebMD a arătat că o dietă bogată în cereale integrale duce la scăderea grăsimii în exces din zona taliei. Voluntarii care au consumat şi cereale integrale, pe lângă carne slabă sau peşte, legume şi fructe, au pierdut mai multe kilograme în zona abdominală decât alt grup care a consumat cereale rafinate. "O dietă bogată în cereale integrale, fie pâine, fie paste integrale, ajută organismul să utilizeze mai eficient glucoza, să scadă glicemia şi depozitele de grăsime. În schimb, alimentele rafinate (cum ar fi pâinea albă) cresc brusc glicemia, facilitând depozitarea grăsimii", explică nutriţionistul Corina Zugravu. De asemenea, s-a dovedit că persoanele care adoptă o dietă bogată în grăsimi mononesaturate pierd mai uşor grăsimea abdominală. Astfel de alimente sunt: avocado, nucile, seminţele de dovleac şi de floarea- soarelui, măslinele, soia, ciocolata, uleiul de măsline şi de rapiţă. ALERGĂRI ȘI PLIMBĂRI Exerciţiile fizice ţintite, precum clasicele abdomene, nu au niciun efect asupra grăsimii abdominale. Exerciţiile cardio sunt mult mai potrivite în acest sens. Joggingul, aerobicul sau plimbările în pas alert subţiază mai repede talia. "În cazul în care nici dietele, nici exerciţiile fizice nu topesc colacul din jurul taliei, liposucţia poate fi o soluţie, însă, după această intervenţie, dacă nu este controlată, grăsimea tinde să se acumuleze în alte zone", mai spune medicul nutriţionist. YOGA Yoga întărește musculatura, inlcusiv de pe abdomen, îmbunătățește postura și îți dă o senzație de pace și confort. Evită zahărul Ferește-te de alimentele și băuturile care conțin mult zahăr. Pe lângă faptul că sunt nesănătoase, se depun exact pe burtă și șolduri.