Cum sa-ti cureti rinichii cu remedii naturale

Multi oameni nu stiu cat este de important sa ne curatam rinichii si sa-i mentinem sanatosi. Sistemul urinar poate genera multe boli. Daca te gandesti ca rinichii au rolul de a elimina impuritatile din organismul tau, o sa-ti dai seama de ce este atat de important sa ii mentinem in perfecta stare. Simptome care indica nevoia de a-ti curata rinichii Daca ai tensiunea arteriala prea scazuta sau prea ridicata, daca ai dureri in partea frontala si inferioara a abdomenului, daca urina ta este foarte inchisa la culoarea, daca ti-e sete in mod excesiv, daca te duci la baie foarte des in timpul noptii, s-ar putea sa existe un dezechilibru la nivelul aparatului excretor. Alte semnale de alarma ar mai putea fi faptu ...