Cum sa utilizezi corect o banda de alergat! Ghid pentru incepatori

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Eficienta, cat si siguranta antrenamentelor cardio efectuate pe o banda de alergat sunt printre cele mai importante aspecte pe care trebuie sa le aiba in vedere orice utilizator. Cu atat mai mult cu cat esti incepator si poate nu stii cum sa utilizezi corect un astfel de aparat de fitness. De aceea, iti explicam noi! Iata ce trebuie sa faci: 1. Incalzeste-te inainte de antrenamente si fa pauza intre acestea In primul rand, inainte de a pasi pe o banda de alergat pentru un antrenament intens, trebuie sa faci putina miscare moderata ca sa-ti pui treptat in functiune organismul. Este vorba de asa-zisele exercitii de incalzire, cum ar fi genuflexiunile sau fandarile. In felul acesta vei preveni posibilele accidentari, precum intin ...