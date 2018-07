Cum scapati de furnicile din casa pentru totdeauna!

furnici

Atunci cand oamenii intalnesc furnici afara, ei le analizeaza aspectul si miscarile. Relatia de prietenie se incheie dupa ce insectele invadeaza teritoriul casei sau al apartamentului.

Deci, daca furnicile s-au stabilit sub acoperisul dumneavoastra, incercati sa le dati afara. Actionati imediat si nu asteptati pana cand vor umple intreaga casa.

1.Musetel medicinal

Un remediu accesibil si sigur. Presarati musetelul medicinal in locurile unde apar insectele.

2.Miere

Dizolvati mierea intr-un pahar (250 ml) cu apa si puneti paharul cu sirop in locul preferat al furnicilor. Acestea, dorind sa savureze deliciul, se vor ineca in apa.

3.Acid boric

Combinati cantitati egale de acid boric si zahar. Diluati amestecul cu apa si picurati-l pe traseele furnicilor. Insectele nu vor putea trece pe langa aceste gramezi delicioase si le vor transporta in cuib. In rezultat, distrug intreaga colonie. Este nevoie doar sa reinnoiti constant momeala.

4.Momeala din carne

Amestecati carne tocata cu sare a acidului boric. Repartizati deliciile din carne in locurile unde apar furnicile.

5.Cartofi si oua

Faceti un piure din 3 galbenusuri si 3 cartofi fierti. Il amestecati cu 1 lingurita de zahar si un pliculet de acid boric. Din amestecul obtinut modelati bilute, pe care le asezati pe trasee si locurile unde se aduna furnici.

6.Dulceata si drojdie

Pentru a pregati urmatorul amestec impotriva furnicilor, aveti nevoie de acid boric, dulceata de gutui (sau oricare alta) si drojdie. Combinati ingredientele si ungeti o farfurie cu compozitia obtinuta. Puneti vasul in locul unde se aduna daunatorii.

Acest amestec va va ajuta sa scapati de furnici in doar 1 saptamana.

7.Amestec de zahar, miere, borax, glicerina si apa

Luati cantitati egale de ingrediente si amestecati-le. Repartizati compozitia obtinuta in locurile unde apar oaspetii nedoriti.

8.Usturoi

Ca sa scapati de aceste insecte, frecati cu el traseele. Mirosul de usturoi va forta daunatorii sa-si schimbe locul de trai.

9.Drojdie

Dizolvati putina drojdie in apa calda si adaugati ceva dulce. Turnati lichidul in recipiente mici si le puneti in locurile unde activitatea furnicilor este sporita.

Nu toate metodele enumerate mai sus sunt crutatoare. Daca sunteti o persoana plina de compasiune, faceti ca insectele sa va paraseasca casa, creati conditii care sa impiedice viata normala a daunatorilor.

Daca cautati metode mai blande, atunci folositi cuisoare, menta, anason, patrunjel sau lamaie. Luati oricare din cele propuse si stergeti traseele furnicilor si marginile vaselor. Insectele vor disparea din casa.

Spor la treaba!

