Cum scapi de bataturi fara sa mergi la medic

Bataturile sunt formatiuni cornoase ale epidermei de culoare brun-galbuie, care apar in punctele de presiune ale incaltamintei si care sunt foarte neatractive si dureroase pentru picioarele noastre. In general apar pe fata externa a degetului mic de la picioare, insa pot aparea si in talpa. Din fericire pentru cei care au bataturi exista unele remedii simple care pot ajuta pentru eliminarea lor.

In cazul cand bataturile sunt in talpa, sunt recomandate bai cu bicarbonat de sodiu, in fiecare seara, inainte de culcare. In 3 l de apa fierbinte se amesteca o lingurita de bicarbonat de sodiu, apoi se baga picioarele in apa si se tin pana ce apa se raceste. Dupa aceasta baie, picioarele se maseaza cu vitamina A uleioasa. Apoi se pun sosete curate de bumbac.

In general la bataturi ajuta baile calde, apoi se pot aplica comprese cu frunze de iedera, care in prealabil au fost macerate tip de 3 ore in sucul de la o lamaie. Dupa ce s-a aplicat acest tratament de patru ori se obtin rezultate vizibile.

Crapaturile si pielea ingrosata pot fi indepartate cu ajutorul bailor de coada-calului. De asemenea un bun remediu sunt baile cu frunze de nuc, in combinatie cu urzica, coada-soricelului si musetel. In 4-5 l de apa fierbinte se pune un pumn de amestec de plante. Dupa ce pielea s-a inmuiat bine se rade zona ingrosata, apoi se sterge piciorul si se maseaza local cu alifie de galbenele.

Hipercheratoza fisurata care apare in talpi sau in palme poate fi tratata cu ajutorul unei plante ornamentale care se cumpara de la florarii, numita ghetisoara. Frunzele de la aceasta planta trebuie curatate de pelita, apoi ele se aplica cu partea zemoasa pe zona afectata si se bandajeaza. Tratamentul se face in fiecare zi, tip de sapte zile.

Un excelent remediu pentru bataturi este usturoiul. In fiecare seara se aplica cataplasme cu usturoi ras pe razatoare si se tin de seara pana a doua zi, tratamentul se face timp de doua saptamani.

O alta metoda de tratament consta in folosirea frunzei de praz care se pune la macerat in otet timp de 24 de ore. Noaptea se aplica frunza pe zona cu batatura, apoi dimineata se face baie calda la picioare. Repetand tratamentul tip de cateva zile batatura se va coji.

Uleiul de ricin ajuta foarte mult in cazul bataturilor cat si al crapaturilor care apar in calcaie. Seara, inainte de culcare, se fac frectii cu ulei de ricin, apoi se aplica propolis topit, se bandajeaza zona si se tine asa pana a doua zi. Dimineata se face o baie fierbinte la picioare, apoi se indeparteaza cu atentie partea de la suprafata.

Rostopasca are proprietati cicatrizante, bactericide si antimicotice, de aceea sucul din aceasta planta medicinala poate fi utilizat cu succes pentru tratarea bataturilor. Se aplica suc de rostopasca direct pe zona afectata, de doua ori pe zi, o perioada de 20 de zile. De asemenea se pot aplica local si comprese sterile cu unguent de rostopasca.

Ceapa aplicata direct pe zona ingrosata inmoaie zona respectiva deoarece contine sulfide si in cele din urma desprinde miezul bataturii. Apoi se face baie calda la picior si se unge zona cu alifie de galbenele care ajuta la vindecarea ranii.

Daca se aplica o bucatica de rosie pe batatura, se bandajeaza si se tine de seara pana dimineata, a doua zi batatura se va extrage destul de usor.

Bataturile pot fi inmuiate cu uleiul de cimbru, care in prealabil trebuie putin diluat cu un alt ulei si apoi aplicat local, de 2 ori pe zi. Nu se aplica niciodata pe rani sau pielea sensibila, deoarece este prea concentrat.

Seara, dupa baie, tesutul cornos poate fi inmuiat cu ajutorul unui unguent de coaja de stejar, patlagina, sau galbenele.

Pentru ca batatura sa cada singura se fac bai calde si apoi se aplica mai multe straturi de ceara de albine, timp de 3 zile. De fiecare data se spala zona cu apa calduta.

Se pun la macerat o parte flori de crin si doua parti ulei timp de o saptamana. Apoi se fac frectii ale zonei afectate si se aplica comprese.

Un alt macerat foarte bun este realizat in 24 h din 6 frunze maruntite de galbenele si 6 linguri de alcool sau otet. Se aplica local comprese si se tin timp de doua zile.

De mare ajutor in tratarea acestor afectiuni sunt frunzele de varza zdrobite. Baia la picioare cu macerat de urzici este un tratament excelent, apoi se unge batatura cu esenta de urzici. De asemenea sunt recomandate si ceaiurile de urzici, care se beau dupa ce s-au racit. Bataturile se trateaza foarte bine si prin aplicarea de comprese cu bitter suedez.

Arsurile sau crapaturile din talpa se pot trata cu tinctura de tataneasa. Intr-o sticla inchisa la culoare se pune radacina de tataneasa maruntita, apoi se adauga alcool de 50º. Se macereaza timp de 10 zile, apoi se aplica de 2 ori pe zi direct pe piciorul spalat, iar dupa o saptamana se vad rezultatele.

Foarte bune sunt compresele cu smantana, galbenus de ou, miere de albine, in parti egale. Acestea se aplica si se tin timp de cateva ore, apoi se spala piciorul cu apa calduta.

De asemenea sunt recomandate compresele cu frunze de patlagina sau cu suc de ceapa. Pentru a nu mai avea mainile aspre sau crapate trebuie unse cu suc de lamaie, apoi cu ulei de sunatoare sau glicerina.

Monturile de la picioare se trateaza cu otet de mere care se aplica sub forma de comprese in strat subtire, apoi se presara peste acestea tamaie pisata si se bandajeaza.

Pentru crapaturile sangerande ce pot sa apara la calcaie se recomanda un tratament pe baza de galbenele si ceapa. Se poate cumpara o cutie cu alifie de galbenele de la plafar, se amesteca alifia cu o ceapa data pe razatoare. In fiecare seara se ung calcaile cu acest amestec si apoi se pun sosete si se tin pana dimineata. Compozitia se pastreaza la frigider.

Si alimentatia este importanta, ea trebuie sa contina: morcovi, gutui, varza, cartofi, masline, castraveti. De asemenea, nu trebuie uitat ca si pielea picioarelor trebuie sa fie foarte bine hidratata la fel ca restul corpului.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.