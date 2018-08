Cum scapi de bataturi fara sa mergi la medic

bataturi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bataturile sunt formatiuni cornoase ale epidermei de culoare brun-galbuie, care apar in punctele de presiune ale incaltamintei si care sunt foarte neatractive si dureroase pentru picioarele noastre. In general apar pe fata externa a degetului mic de la picioare, insa pot aparea si in talpa. Din fericire pentru cei care au bataturi exista unele remedii simple care pot ajuta pentru eliminarea lor. In cazul cand bataturile sunt in talpa, sunt recomandate bai cu bicarbonat de sodiu, in fiecare seara, inainte de culcare. In 3 l de apa fierbinte se amesteca o lingurita de bicarbonat de sodiu, apoi se baga picioarele in apa si se tin pana ce apa se raceste. Dupa aceasta baie, picioarele se maseaza cu vitamina A u ...