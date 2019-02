Cum se anuleaza rapid o amenda si ce trebuie sa stii

amenda politie 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Soferii care primesc amenzi de circulatie si nu le platesc ar putea sa scape de ele, in anumite conditii. Dupa o perioada, orice amenda contraventionala se prescrie daca cel dator nu a fost executat silit. Cod Rutier 2019. Daca un sofer se simnte neindraptatit de amenda primita, trebuie sa stie ca poate contesta procesul-verbal de sanctionare a contraventiei. Cod Rutier 2019. Cum se contesta o amenda Contestarea unui proces-verbal de contraventie pentru amenzile din trafic se face in 15 zile de la momentul cand este inmanat sau comunicat, conform legislatiei. De preferat este ca amenda sa fie platita in cel mult 15 zile pentru a nu pierde beneficiul platii unei valori multi mai mici, scrie avocatnet. ...