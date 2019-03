Cum se bombardeaza corect un asteroid care vine spre Pamant

Asteroid google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bombardarea unui asteroid care s-ar indrepta spre Pamant nu e chiar atat de simpla si nici cum ai vazut in filme. Asteroidul trebuie bombardat corect, daca vrem sa evitam o catastrofa. Filmul Armagedon, cu Bruce Willis in rol principal, a imaginat un scenariu cat se poate de pozitiv (mai putin pentru personajul lui Willis) in cazul in care viata pe Pamant ar fi pusa in pericol de impactul iminent cu un asteroid. Ii dam bomba nucleara si gata, se rezolva. In realitate, oamenii de stiinta spun ca un asemenea scenariu n-ar salva deloc omenirea. Daca asteroidul este colosal, fie bomba nucleara nu l-ar afecta, fie l-ar sparge in mii de fragmente la fel de periculoase pentru planeta. Cum salvam omenirea de un as ...