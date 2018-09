Cum se curata cel mai usor o tigaie arsa

tigaie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Urmele de grasime intarita sau mancarea arsa sunt cele mai greu de curatat. Cu timpul, oalele si tigaile tale noi se innegresc, iar vasele stralucitoare din aluminiu sau din inox isi pierd luciul. Ni se intampla tuturor sa incercam sa curatam o tigaie sau o oala si sa nu reusim sa scapam de toata murdaria sau de resturile de mancare intarite. Iata cum poti curata arsura si petele dificile, ca sa arate ca noi. Cum cureti tigaia arsa: Ingredientele de care ai nevoie se gasesc deja, cel mai probabil, in bucataria ta: otet, bicarbonat de sodiu si detergent de vase. Pentru inceput, toarna in tigaie ceasca de apa, astfel incat fundul acestea sa fie acoperit in totalitate, cu un strat subtire de apa. Apoi adauga si ce ...