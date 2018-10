Cum se fac cei mai buni gogosari in otet, fara fierbere si fara conservant. Asa ii vei prepara mereu de acum inainte

In ziua de azi se gasesc in comert tot felul de legume conservate, dar nu se compara cu cele facute in casa de gospodine. Inca de mici am fost obisnuiti cu borcane puse in camara.

Cu totii suntem de acord ca langa o friptura merge foarte bine o salata de "muraturi". Astazi va vom prezenta o reteta de gogosari in otet care nu necesita fierbere si nici conservant. Pentru aceasta reteta avem nevoie de urmatoarele ingrediente:

- 4 kg de gogosari

- 400 ml otet de vin de 9 grade

- 400 g zahar

- 80 g sare pentru muraturi

- o legatura frunze de telina

- o lingura de boabe de piper

- o lingura de boabe de mustar

- trei bucati de hrean

- cativa catei de usturoi

- cateva frunze de dafin

Mod de preparare:

Se spala bine gogosarii, se lasa sa se scurga de apa, apoi se scoate cotorul si semintele si se taie in patru.

Se pun intr-un vas incapator. Separat se fierbe oterul cu zaharul si sarea pana se obtine o solutie omogena. Se toarna amestecul de otet, sare si zahar peste gogosari si se acopera. Se tin in vasul cu amestec pana a doua zi. Din cand in cand se amesteca in vasul cu gogosari pentru ca solutia sa ii cuprinda pe toti.

Peste noapte, gogosarii vor lasa mai multa zeama. A doua zi se separa gogosarii de zeama si se asaza in borcane curate si uscate. Daca borcanele nu sunt uscate exista riscul sa fermenteze gogosarii.

Bucatile de gogosari trebuie asezate cat mai aproape unele de altele.

Printre ele se pun bucati de hrean, usturoi, foi de dafin si frunze de telina. La final se pun cateva boabe de piper si mustar. Se strecoara zeama pentru a evita ca impuritatile din gogosari sa fie puse in borcane. Se toarna zeama peste gogosari astfel incat sa ii acopere. Se pun capacele si se asaza la loc racoros.

Atentie! Folositi doar otet de 9 grade si sare mare de muraturi. Nu se dilueaza otetul.

