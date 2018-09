Cum se face cafeaua fara cofeina

Culmea este ca, in ciuda unui proces complicat, nici una din metodele actuale nu permite o extragere de 100% a cofeinei din boabe.

In secolul XIX, chimistul german Friedlieb Ferdinand Runge a analizat boabele de cafea descoperind drogul legal al lumii moderne: cofeina, stimulant care taie apetitul, prieten al studentilor in perioadele de examen, al echipelor de noapte si al diminetilor. Dar Runge a descoperit si efectele mai putin placute: anxietate, insomnie, probleme cardiace si musculare. De unde si interesul pentru o cafea fara cofeina.

Descoperita accidental

Ca toate marile inventii ale omenirii si cafeaua decofeinizata a fost fructul unui accident. S-a intamplat in 1903, cand, un alt german, Ludwig Roselius, proprietarul marcii de cafea Kafee Hag, se afla pe mare, la nordul unui vas ce transporta,evident, boabe de cafea. Pe traseu, cala navei a fost inundata si si-a dat seama ulterior ca apa marii a cauzat disparitia cofeinei din boabe, dar fara ca gustul cafelei sa fie alterat prea mult. Roselius s-a gandit la o metoda industriala pentru extragerea cofeinei, trecand boabele de cafea prin acid inainte de a folosi benzen, un dizolvant, pentru a retrage cofeina. A reusit dar rezultatul s-a dovedit cancerigen, deci trebuia altceva.

Solventi si apa

Tehnicile de decofeinizare folosite in zilele noastre nu sunt chiar diferite de cele din trecut, explica Chris Stemman, directorul executiv al Asociatiei britanice a cafelei. Procesul decofeinizarii nu este nici simplu, nici direct. Nici macar firmele producatoare de cafea nu-l pot face, ci numai companii specializate in decofeinizare din Europa, Canada SUA si America de Sud, spune Stemman. Iar operatiunea are loc inainte de prajirea boabelor, cand ele sunt inca verzi. ”Daca incercati sa decofeinizati cafea prajita, veti obtine ceva tare ciudat la gust”, afirma Chris . Tehnica de baza consta in trecerea boabelor printr-un solvent, de regula clorura de metilen sau acetat de etil. Daca aceste substante va spun ceva, este oarecum normal: clorura de metilen este utilizata ca decapant si degresant iar acetatul de etil este un solvent cu miros fructat folosit in dizolvarea lacului de unghii. Intai scufundate in apa, boabele sunt apoi acoperite cu o solutie ce contine unul din acesti doi solventi care trebuie sa retraga cofeina.

Cica nu-i nici un pericol

Pentru cei carora ideea de a bea o cafea cu solventi ii sperie, e bine de stiut ca prezenta acestor compusi nu reprezinta un pericol pentru sanatate si sunt cu mult sub doza maximala. Cel putin asa afirma institutele si organizatiile pentru sanatate alimentara. Elvetienii folosesc apa si carbon pentru a ”captura” cofeina. O alta tehnica foloseste tot carbonul dar este foarte costisitoare: boabele de cafea sunt scufundate in apa, intr-un extractor , si apoi este incorporat CO2 lichid. Gazul este ulterior extras si cafeina este separata in alt container. Pentru Steman, procesul decofeinizarii este complicat si pentru ca amatorii de cafea sunt obisnuiti cu o bautura de calitate, gustoasa, de aceea decofeinizarea revine firmelor specializate in incercarea ca produsul sa ramana cat mai aproape de gustul original al cofeinei. In ciuda acestor eforturi, cafeaua fara cofeina este o minoritate in randul consumatorilor de cafea. Doua persoane din trei, la nivel mondial, sunt bautoare de cafea, a doua bautura consumata cel mai mult dupa apa.