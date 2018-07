Cum se mai monteaza pavele la Iasi. Imaginile vorbesc de la sine - FOTO

Lucrari pavare Nicolina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O ieseanca a publicat pe grupul virtual de socializare "Esti din Iasi daca" cateva imagini facute in apropierea unui parc din zona Nicolina. Femeia reclama modul iresponsabil in care au fost efectuate lucrari de reabilitare a trotuarelor din jurul spatiului de joaca. Concret, doar pe un singur trotuar din cele patru au fost montate borduri si pavele. Potrivit spuselor ei, intregul proces a fost realizat in bataie de joc. Citeste si: Cum arata acum "parcul sahistilor" din Podu Ros "Dorel paveaza... doar ca Dorel are si diploma pentru ca 'lucrarea' e conform 'proiectului'... cica. In traducere, se reabiliteaza trotuarele din Nicolina. Intre blocuri ...