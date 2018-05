Cum se manifesta bolile care macina ficatul. Simptomele hepatitei B și hepatitei C

ShareTweet Conform estimărilor specialiştilor, peste 800.000 de români sunt infectaţi cu virusul hepatitei B, în timp ce aproximativ 650.000 suferă de hepatită C. Pentru ca boala poate evolua ani de zile fara simptome, ţara noastră înregistrează un număr mare de decese generate de ciroze, o evoluție negativă a ficatului infectat cu virusul hepatitic C. Hepatita B este o boală provocată de infecția ficatului cu virusul hepatitic B (VHB). Infecția cu virusul B poate fi acută sau cronică. În 95% din cazurile cu hepatită acută, sistemul imunitar al organismului uman este capabil să elimine virusul din organism și să se vindece complet în câteva luni. Însă atunci când sistemul imunitar nu poate lupta împotriva virusului, boala devina cronică și persistă toată viața cu riscul de a dezvolta alte boli grave cum ar fi: insuficiența hepatică, ciroza hepatică sau chiar cancerul hepatic. Simptomele infectării cu virusul hepatitic B În fază acută, hepatita virală B generează simptome ușoare iar de cele mai multe ori nu generează niciun simptom, fiind catalogată drept o boală “tăcută”, afectarea ficatului putând fi evidențiață accidental în urma efectuării unor teste funcționale hepatice de rutină din sânge. Cu toate acestea unele persoane infectate prezintă simptome similare cu cele ale gripei:  Slăbiciune fizică exagerată  Febră ușoară  Cefalee  Lipsa poftei de mâncare, greață, vărsături  Disconfort constant în partea dreaptă a abdomenului, sub coaste  Diaree sau constipație  Dureri musculare sau articulare  Erupții pe piele  Icter (îngălbenirea pielii și a ochilor) Hepatita virală C este rezultatul unei infecții cu virusul hepatitic C (VHC) care determină inflamația și lezarea ficatului. VHC este transmis atunci când sângele unei persoane infectate intră în corpul altei persoane. Spre diferență de hepatitele virale A și B, nu există vaccin preventiv împotriva hepatitei virale C. Când VHC intră în fluxul sangvin, acesta își găsește drumul către celulele hepatice în interiorul cărora se multiplică. Atunci când infecția devine importantă se declanșează sistemul imunitar care începe să lupte împotriva virusului. La unele persoane, sistemul imunitar chiar reusește să lupte și să controleze virusul. Infecția cu virus hepatitic C poate intra în categoria de infecție “acută” (până la 6 luni de la infecția inițială) sau “cronică” (peste 6 luni de la infecția inițială). Majoritatea celor care contactează VHC (aproximativ 80%), vor dezvolta o infecție cronică. Simptomele infectării cu virusul hepatitic C Majoritatea persoanelor cu hepatită virală C, chiar și cei care sunt infectați de multă vreme, nu prezintă semne sau simptome. În cazul în care acestea se manifestă, includ:  stare de oboseală accentuată  dureri musculare și articulare  senzație de mâncărime a pielii  urină de culoare închisă/materii fecale de culoare deschisă  îngălbenirea pielii și a ochilor Sursa – doctorulzilei.ro ShareTweet