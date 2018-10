Cum se manifesta intoxicatia cu mercur si care sunt semnele ca ai mercur in corp

intoxicatie cu mercur google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intoxicatia cu mercur este extrem de periculoasa si se poate manifesta in mai multe moduri. In trecut, intoxicatia cu mercur purta denumirea de „boala a palarierului nebun”. Acest element greu se gaseste in mod natural in natura, insa nu are ce cauta in corp deoarece produce o serie de transformari nedorite in organism. Mercurul (numit si „argint viu”) se absoarbe repede in organism si pe toate caile: respiratorie (80% din vaporii de mercur sunt absorbiti in alveole), cutanata (prin leziuni chiar minore, chiar prin piele intacta), digestiva (doar prin compusii organici ai mercurului). Ajuns in sange se leaga de hematii sau se dizolva in lipoizii sangelui si este transporta ...