Cum se manifesta vremea la inceputul lunii octombrie. Efectele ciclonului Zorba in Romania

Vremea in octombrie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Temperaturile in prima zi a lunii sunt destul de mici in aproape toate regiunile, insa meteorologii anunta ca vremea se va incalzi pe parcursul saptamanii si vom avea chiar si 27 de grade. Minimele vor fi cuprinse intre minus 3 grade in depresiunile Carpatilor Orientali si 14 grade Celsius la malul marii. In zona de sud-est a tarii se vor resimti efectele ciclonului Zorba,luni fiind inregistrate temperaturi sub cele obisnuite si ploi. In celelalte regiuni vremea va fi mai buna, in vest temperaturile ajungand la 22 grade. In Bucuresti sunt anuntate reprize de ploaie si temperaturi care nu vor trece de 18 grade. De marti vremea incepe sa se incalzeasca in majoritatea regiunilor, iar miercu ...