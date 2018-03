Cum se mentine in forma Oana Sirbu. Inca din liceu are fluctuatii in greutate

oanasarbu

Oana Sirbu are 49 de ani, dar nimeni nu-i da varsta reala, atat de bine arata. Verdeta are cateva reguli pentru a se mentine in forma.

Oana Sarbu, care are un baietel care se numeste Alex, pare ca a gasit elixirul frumusetii. In varsta de 49 de ani, artista nu-si arata nici pe departe varsta reala.

Oana Sirbu, care a dezvaluit intr-un interviu care a fost cel mai greu moment din viata ei, are cateva reguli foarte bine stabilite atunci cand vine vorba despre cum se mentine in forma.

“Am si eu grija de mine: sunt o tipa destul de organizata in programul zilnic, sunt cu bagare de seama in privinta hranei – desi imi permit rasfaturi dulci, ori de cate ori am pofta si, din fericire, fara repercusiuni asupra siluetei: inca din liceu, fluctuatiile mele de greutate sunt mici, de 3 kilograme in plus sau in minus. Ma odihnesc pe masura necesitatilor trupului meu, ma dau si eu cu o crema pe fata, mai fac si putin sport, merg la inot, la yoga, la pilates…

Insa nu fac nimic iesit din comun, ingrijirile mele sunt aceleasi pe care le practica orice femeie de bun simt: nu urmez o dieta stricta, nu iau nu stiu ce pilule magice, nu folosesc nu stiu ce creme-minune. Sigur, bine ar fi fost sa fi putut mereu sa fac toate lucrurile astea cu consecventa de azi. Adu-ti aminte ca eu am in spate trei decenii de cariera si nu intotdeauna timpul fizic mi-a permis sa ma ocup de mine cu constanta. Cel putin la capitolul somn, stateam deseori foarte prost, din cauza turneelor lungi, si de cate trei-patru luni. Ce sa mai zic de conditiile in care calatoream in trenuri inghetate, in autocarele Filarmonicii din Ploiesti, care se stricau mereu in drum, cantam in sali unde era la fel de frig ca afara, in orase mai mari sau mai mici unde, oricum, toata lumea facea foamea, si nici noi, artistii, nu aveam de unde sa ne cumparam ceva de mancare…

Mie, de-atunci, asa de tare mi-a intrat frigul in oase, ca si azi sufar teribil peste iarna: cand ies din casa, umblu infofolita, cand sunt acasa, am caloriferele deschise la maximum, iar cand plec in vacanta, fie aleg destinatii insorite, fie ma interesez de sistemul de incalzire al hotelului. Daca se poate sa am si un semineu in camera, e perfect!”, detalia artista intr-un interviu pentru Formula As.

