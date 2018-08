Cum se pedepseau faptele de coruptie, spaga si abuzul in serviciu pe timpul lui Cuza? Primul Cod Penal al Romaniei moderne a fost considerat unul dintre cele mai moderne din Europa

Alexandru Ioan Cuza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Faptele de coruptie sau cele asimilate de coruptie, asa cum sunt ele reglementate astazi, erau definite, in forme diferite, inca din perioada in care tarile romane erau conduse de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Pedepse foarte dure primeau functionarii care abuzau de functie sau care luau spaga, acestia putand fi exclusi pe viata din sistem. Primul Cod Penal al Romaniei moderne a intrat in vigoare in perioada lui Alexandru Ioan Cuza si era inspirat din legislatiile penale prusace si franceze. La vremea respectiva, Codul Penal romanesc, ce a intrat in vigoare in 1864 in timpul procesului de modernizare a statului roman, a fost considerat unul dintre cele mai moderne din Europa. Acesta includea si ...