Cum se poate dezvolta, Romania, la nivel european! Guvernul ne ofera masuri de ultima ora

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Turismul romanesc are toate ingredientele necesare pentru a ajunge o poveste de succes la nivel european si este responsabilitatea Guvernului sa creeze parghiile necesare pentru dezvoltarea acestui sector, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, joi, intr-un mesaj prezentat de vicepremierul Ana Birchall in cadrul celei de-a II-a editii a conferintei "Connecting Europe through Innovation" - eveniment organizat de europarlamentarul PSD Claudia Tapardel in colaborare cu Ministerul Economiei si Parlamentul Romaniei, informeaza Agerpres. Ca un preambul la mesajul sefului Executivului, Birchall a punctat ca pentru premier si Guvernul Romaniei conectivitatea reprezinta un subiect de interes majo ...