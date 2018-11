Cum se prepara carnații de Pleșcoi. Rețeta pe care trebuie sa o incerci de Craciun

Ultima lună din an vine cu schimbări majore pentru nativi. Toți vor fi zguduiți din starea lor de comoditate. Astrele vin cu schimbări bune, dar și rele. Berbec Luna decembrie se anunță a fi una plină de evenimente în ceea ce privește sectorul financiar. Berbecii trebuie să trateze cu foarte mare se ...

Un bărbat de 42 de ani, din Vidra, a decedat, sâmbătă seară, după ce căruţa pe care o conducea a fost lovită de un şofer aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea citat de Agerpres.ro. "În urma coliziunii unui autot ...

Steaua a obtinut o noua victorie la scor in Liga 4 Bucuresti, "ros-albastrii" trecand cu scorul de 10-0 de cei de la Comprest GIM.

Mii de oameni s-au alaturat unui miting studentesc, sambata, la Budapesta, cerand garantii pentru libertatea academica si schimbari in politicile guvernului, schimbari care au determinat universitatea fondata de miliardarul american de origine ungara George Soros sa intentioneze sa paraseasca Ungari ...

Deși trăiesc o poveste de dragoste de ani buni, Lidia Buble nu l-a prezentat pe iubitul ei tatălui său. Artista a mărturisit și motivul pentru care nu a făcut încă acest lucru. ”Vreau să vă cunosc bărbații sau nevestele cu care o să rămâneți toată viața. Vreau să-l cunosc când este decis să te ceară […] The post Motivul pentru care Răzvan Simion nu l-a cunoscut pe tatăl Lidiei Buble: ”Îi este teamă de…” appeared first on Cancan.ro.