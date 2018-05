Cum se prepara o musaca de cartofi cu carne. O rețeta delicioasa pentru un weekend ploios

Ce culori va purta regina Elisabeta la nunta nepotului ei. Albastru, in topul pariurilor Unul dintre pariurile nunții regale este acela dacă regina Elisabeta a ll-a va purta o ţinută de culoare albastră. Și asta pentru că este culoarea ei preferată, iar pentru cele mai importante evenimente la care a participat a optat pentru ținute în nuanțe de albastru. Albastrul este culoarea favorită a mai multor case de pariuri […] The post Ce culori va purta regina Elisabeta la nunta nepotului ei. Albastru, în topul pariurilor appeared first on Cancan.ro.

Rasturnare de situație in cazul tragediei din Salaj in care patru tinere au pierit! S-a descoperit abia acum Mai mulți martori oculari au susținut că semaforizarea funcționa eronat la acea trecere de nivel cu cale ferată.Oamenii susțin ca semaforul indica culoarea albă, de trecere, doar semnalul acustic funcționând. Atât autoritățile sosite de la fața locului, cât și procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecatoria Jibou au luat în calcul această ipoteză și

Camilla Parker, replici acide la adresa lui Meghan Markle: „Este o rușine pentru familia regala britanica. Daca eram eu regina…" Camilla Parker, soția Prințului Charles, cunoscută și ca fiind cea mai faimoasă amantă regală a secolului XX, nu vede cu ochi buni căsătoria dintre fiul ei vitreg, Prințul Harry, și Meghan Markle. O sursă de la palatul regal a declarat jurnaliștilor de la revista americană Globe: „Camilla i-a declarat război logodnicei lui Harry".

NUNTA REGALA ''Ziua Z'' pentru printul Harry si Meghan Markle Prinţul Harry şi Meghan Markle îşi unesc sâmbătă destinele la castelul Windsor, din apropiere de Londra, devenind duce şi ducesă de Sussex, conform unui anunţ făcut de Palatul Buckingham, transmite Press Association. Nepotul reginei Elisabeta a II-a, al şaselea în ordinea descendenţei la tron, va ...

Ministerul Finantelor amana cu inca trei luni dotarea magazinelor cu case de marcat electronice Ministerul Finanţelor Publice va acorda un termen suplimentar pentru dotarea operatorilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale, pentru a nu fi sancţionaţi, până la 1 septembrie pentru contribuabilii mari şi mijlocii şi până la 1 noiembrie pentru cei mici, se arată într-un comunicat.

Surpriza uriașa! Cine se ocupa de plangerea penala a Vioricari Dancila și ce rol are Daniel Horodniceanu Se joacă tare! După ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, l-a propus pe Felix Bănilă pentru preluarea funcției de procuror șef al DIICOT, procurorul genereal al României, Augustin Lazăr i-a prelungit mandatul lui Daniel Horodniceanu cu încă 6 luni. De ce? Ei bine, se pare că tocmai datorită plânge ...

Motivul pentru care Majestatea Sa Margareta si Principele Radu nu au fost invitati la nunta regala dintre Printul Harry si Meghan Markle

Dragnea, despre plangerea lui Orban: A fost conceputa și redactata la Cotroceni Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri că plângerea penală depusă de Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a liderului PSD a fost concepută la Cotroceni, lucru care va reieşi şi din publicarea textului.

Imagini de la eveniment Sportivi din tara si din strainatate participa, la Constanta, la "Black Sea Judo Cup" 140 de sportivi din țară și din străinătate participa, la Constanța, la competiția internațională Under-18 "Black Sea Judo Cup 2018". Întrecerea din Sala Sporturilor, la care evoluează delegațiile României, Moldovei, Ungariei, Serbiei, Bulgariei și Turciei, este organi