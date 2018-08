Cum se prepara visinata aromata. Sfaturile gospodinelor

visinata

Visinata, un pseudo-lichior de visine, este probabil cea mai populara bautura de casa, mai usor si mai la indemana de realizat decat vinul sau alte licori alcoolice. Visinata este, de fapt, un macerat alcoolic, pe baza de fructe si zahar. Va puteti produce singuri visinata acasa respectand cateva indicatii simple.

Portii: 2-2,5 litri. Timp de preparare: 10 saptamani (cu tot cu perioada de macerare). Ingrediente: 3 kilograme visine – 1,2 kilograme zahar – 600 ml alcool dublu rafinat (87 sau 96 de grade)

Mod de preparare: Spalati visinele cu tot cu samburi. Asezati visinele si zaharul in straturi intr-o damigeana. Acoperiti gura damigenei cu un tifon legat cu sfoara, pentru a permite fructelor “sa respire” dar sa impiedice intrarea insectelor. Lasati fructele la macerat timp de 10 zile, la soare, pana cand zaharul s-a topit si fructele si-au lasat zeama.

Adaugati alcoolul peste fructe si acoperiti damigeana cu un dop de pluta. Lasati alcoolul la macerat pentru minim 8 saptamani (in mod ideal 3 luni). Strecurati visinata prin tifon si turnati-o in sticle.Nu adaugati alcoolul inainte ca fructele sa isi lase zeama si zaharul sa se topeasca deoarece veti distruge visinata.

SFATURI PENTRU CEA MAI BUNA VISINATA: Nu folositi sticle de plastic. Perioada lunga de macerare va permite alcoolului sa imprumute si gustul plasticului.

Se considera, in mod eronat, ca se pot folosi rachiuri pentru prepararea acestei bauturi. Singura bautura care poate inlocui alcoolul dublu rafinat este o vodca de foarte buna calitate care, insa, din cauza pretului va transforma visinata intr-o bautura nepermis de scumpa.

In unele zone, in special din nordul tarii, in judete din Transilvania, se folosesc fructe zdrobite, fara samburi. In acest caz visinata se serveste cu tot cu pulpa de fruct aflata in suspensie in alcool. In acelasi fel se poate obtine si lichiorul din cirese negre.

Ingrediente: trei kilograme de visine, doua kilograme de zahar, doi litri de votca fara arome, doi litri de apa.

Mod de preparare: Dupa ce fructele au fost curatate de codite, frunze si au fost bine spalate, se pun intr-o damigeana de cinci litri. Dupa un strat de visine se adauga un strat de zahar, iar ultimul strat trebuie sa fie de zahar. Dupa care damigeana se astupa cu un dop de pluta si se lasa la soare timp de 4 zile. In aceasta perioada, din cand in cand se mai amesteca continutul. Apoi, se adauga votca si apa si se lasa, intr-un loc intunecat si racoros, timp de o saptamana. Dupa aceasta perioada, se trage cu mare grija lichidul in sticle, fara a agita prea tare continutul.

RETETA CEA MAI BUNA VISINATA

Ingrediente: 6 kg visine coapte, 1.5 – 2 kg zahar, 1.5 l alcool.

Mod de preparare: Curatam visinele (proaspete) de codite si le spalam in apa rece, dupa care le asezam intr-o damigeana de 10 litri, alternandu-le in straturi cu zaharul. Indicat ar fi ca ultimul strat sa fie de zahar. La finalul acestui pas, damigeana trebuie sa fie umpluta 75%. Acoperim damigeana cu tifon si o lasam la caldura, afara sau in casa. Nea’ Mihai ne spune ca nu e indicat sa stea chiar in soare. In functie de temperatura, ea va sta cca 10-20 de zile, pana ce visinele isi vor lasa zeama, iar zaharul se va dizolva. In toate aceste zile, periodic (o data pe zi) vom scutura damigeana. Avem grija sa nu inceapa sa fermenteze.

