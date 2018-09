Cum se reinventeaza Misha dupa divortul de Connect-R

Misha face ce face si ajunge in atentia prietenilor si a internautilor care ii urmaresc activitatea pe retelele de socializare. Saptamana aceasta, frumoasa artista a pozat topless in cadrul unei sedinte foto incendiare, iar una dintre imagini a ajuns pe Internet. Pana sa renunte de tot la haine, fosta sotie a lui Connect-R s-a lasat fotografiata intr-o tinuta tare sic, care o prinde bine, mai ales datorita look-ului, dar si machiajului.

Misha a pozat topless. Cum se reinventeaza artista dupa divortul de Connect-R

La inceptul shooting-ul Misha a purtat o o camasa deschisa la nasturi, dar si un papion desfacut. Un make-up profesionist i-a evidentiat trasaturile superbe pe care le are… astfel ca artista a fost gata pentru pictorial in nici doua ore. Pozitiile in care a fost pozata de fotograf au lasat la vedere bustul vedetei si trupul de zeita pe care il are.

Atat la poza in care apare topless, dar si la celelalte pe care le-a urcat pe contul ei de Instagram, cantareata a primit numeroase complimente. Si… desi s-a tuns de multe luni, fanii inca o mai intreaba de ce a renuntat la parul lung.

“Te iubesc, Misha”, “Doamne, cat esti de frumoasa! Si crede-ma ca nu prea fac complimente, mai ales unei femei !”, “Cum te-a lasat inima sa-ti tai parul ala frumos? :(” sunt trei dintre comentariile lasate de prietenii virtuali.

Fiica lui Connect-R, prietena baietilor lui Alex Velea

Seara trecuta, micuta Maya a petrecut cateva ore bune de joaca alaturi de fiii Antoniei si ai lui Alex Velea. In filmarile postate de Misha pe Instagram Stories se poate observa ca cei mici s-au distrat pe cinste: ei s-au jucat cu jucariile si au dansat.

Misha a devenit sotia lui Connect-R in vara anului 2013

Misha, pe numele din buletin Mihaela Sotrocan, e o artista din Romania. Ea s-a casatorit civil cu Connect-R pe 24 iulie 2013, iar in septembrie, 2014, ei si-au jurat credinta si iubire in fata Lui Dumnezeu. Cand si-au unit destinele, el avea 31 de ani, iar ea, 22. Nasii cuplului au fost Pepe si Raluca. Stefan Mihalache, pe numele de scena Connect-R, s-a nascut pe 9 iunie 1982 in Bucuresti. El este actor si artist de hip hop, dance si pop de etnie roma. Cei doi artisti au devenit parinti pe 25 ianuarie 2014. Fiica lor poarta numele Maya.

Din pacate, dupa patru ani de mariaj, Connect-R si Misha au divortat in mare secret, respectiv in vara lui 2017. Anuntul despartirii a fost facut public marti, 14 august 2018, de cunoscutul cantaret pe contul lui de Instagram.

