Cum si cand se citeste Acatistul Sfintelor Patimi ale Mantuitorului? Uite ce ne indeamna preotii

Vasilica intreaba: Sarut mana, parinte! Cum si cand se citeste „Acatistul Sfintelor Patimi ale Mantuitorului"? pr Andrei Atudori a raspuns: Doamne ajuta! La intrebarea „cum?" nu pot sa va raspund, pentru ca nu ii inteleg sensul precis. Cred este ca il puteti citi asa cum cititi orice alt acatist. Legat de „cand?", din punctul meu de vedere cele mai potrivite zile ar fi cele de miercuri si vineri, atunci cand ne amintim in chip deosebit de patimile Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Sigur, asta nu inseamna ca nu ati putea sa il cititi si in alte zile, desi eu as exclude total duminica, adica ziua in ne amintim intotdeauna de Invierea Domnului. Hristos Domnul sa v ...