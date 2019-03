Cum stau de fapt lucrurile intre Mario Fresh si iubita lui, Alexia Eram. „Nu ma intereseaza, nu conteaza”

Mario Fresh a spus exact care este situatia intre el si iubita sa, Alexia Eram, fata celebrei prezentatoare de stiri Andreea Esca.

In prezent, fiica Andreei Esca este plecata la studii in Londra. Alexia Eram, in varsta de 18 ani, traieste o poveste de iubire cu cantaretul Mario Fresh. Cei doi sunt nevoiti sa-si traieasca povestea de iubire la distanta. Despre relatia dintre ei a facut artistul declaratii la emisiunea „Rai da’ buni”, moderat[ de Mihai Morar la Antena Stars.

„… am stat despartiti. Oribil. In fiecare minut, in fiecare secunda am fost cu gandul la ea. Iti faci filme bune, filme proaste, mai mult proaste. Te gandesti la orice lucru prost. Eu sunt inca la inceput, chiar daca avem aproape trei ani impreuna. Nu prea imi bat capul, nu imi caut numele ei si nici pe al meu pe Google.

Nu ma intereseaza, daca se scrie de bine sau de rau, nu conteaza. Noi ne iubim si asta e tot ce conteaza.

E asumata relatia la distanta, merge, nu ma asteptam. A fost totul perfect, abia astept sa treaca astea doua luni sa vina in tara si sa petrecem cea mai frumoasa vara”, a declarat Mario Fresh.

