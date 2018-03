Cum sustine o romanca scoala britanica la care invata fiica sa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Irina a plecat din Galati in anul 2000 si din Romania in anul 2008, iar in prezent locuieste cu familia in Londra. Romanca este mama unei fetite care merge la scoala primara si a unui baietel de opt luni. Irina este reprezentantul clasei (class rep) – adica face parte din comitetul de parinti pentru anul in curs. Dupa cum a explicat Irina, parintii se pot implica in moduri diferite in sustinerea scolii unde invata copiii lor. De pilda, ea a inceput cu 24 de briose oferite lunar scolii, spre a fi vandute copiilor, la sfarsitul activitatilor scolare saptamanale, contribuind astfel la strangerea unor sume de bani pentru institutia de invatamant. „Parintii care nu doresc sa fie voluntari sau carora nu le permite timpul ...