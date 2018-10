Cum te poti alatura Partidului Realitatea? Mesajul lui Cozmin Gusa catre militanti

Mihai Voropchievici a arătat la emisiunea „Adevăruri ascunse” cum trebuie să te îmbrăci ca să atragi banii. Atenție! Negru te face rezervat. Trebuie să ții cont de ziua săptămânii, a arătat Voropchievici. Luni e după weekend. E indicat să porți verde, care arată o regenerare și te face să te simți benefic. Marți e bine […] The post Cum să ne îmbrăcăm ca să atragem banii? Sigur nu știai asta! appeared first on Cancan.ro.