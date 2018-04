Cum știi daca ai o carența de magneziu. Iata cauzele deficitului de magneziu

ShareTweet O persoana adulta are nevoie de 300 – 420 mg de magneziu pe zi pentru a-si mentine echilibrul psihic si fizic. Potrivit specialistilor, 3 adulti din 4 au un aport insuficient de magneziu in raport cu doza zilnica recomandata. Carenta de magneziu este frecvent intalnita in randul persoanelor cu o dieta bogata in proteine, produse semipreparate si alimente procesate. Aceste alimente nu contin toti nutrientii necesari organismului si, in plus, sunt bogate in aditivi care pot afecta sanatatea. Iata care sunt simptomele deficitului de magneziu: 1. Dureri in diverse zone. Durerile de cap, de stomac sau de picioare sunt printre cele mai frecvente simptome ale lipsei de magneziu din organism. Crampele musculare sau regiditatea in zona gatului sunt alte simptome alarmante. Durerile de maxilar sunt un alt semn. Acestea apar spontan si nu dureaza foarte mult, insa sunt foarte neplacute. Un alt simptom al carentei de magneziu este si durerea in piept, care apare mai rar, insa poate crea o stare alarmanta. 2. Anxietate si nervozitate. Lipsa magneziului se manifesta si la nivelul sistemului nervos central. Simptomele pot fi foarte grave atunci cand si nivelul de calciu din organism este scazut. Anxietatea, atacurile de panica, nervozitatea si comportamentul agitat sunt semne ale deficitului de magneziu. Lipsa magneziului din organism afecteaza si sistemul nervos periferic. Acest lucru duce la amortirea mainilor si picioarelor. 3. Palpitatii. Sistemul cardiac este si el afectat de lipsa magneziului din organism. Pot aparea astfel palpitatii si angina pectorala. Bataile inimii devin neregulate, iar in cazuri severe simptomele sunt asemanatoare unui atac cardiac. 4. Schimbari de comportament. Persoanele care de obicei sunt relaxate si increzatoare devin tensionate, nervoase si pesimiste. De cele mai multe ori, cei care au un nivel scazut de magneziu in corp au o pofta nebuna de ciocolata. Femeile pot experimenta schimbari ale ciclului menstrual. Atat barbatii, cat si femeile devin mult mai apatici, in special daca printre simptome se intalnesc si atacurile de panica. 5. Somnolenta si afectarea memoriei. Alte simptome ale lipsei de magneziu din organism sunt si somnolenta, anorexia, apatia, confuzia, oboseala, putere de concentrare scazuta sau o memorie mai slaba. Contractia permanenta a muschilor, delir, amorteala, halucinatii sau furnicaturi in tot corpul sunt simptome severe ale lipsei demagneziu. In aceste situatii, persoana care experimenteaza astfel de simptome trebuie sa se prezinte de urgenta la medic. Continuarea Aici ShareTweet