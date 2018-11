Cum trebuia sa rezolvi pentru nota MAXIMA la examenul de rezidentiat 2018 la Iasi - GALERIE FOTO

EXAMEN REZIDENTIAT 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi a avut loc examenul de rezidentiat 2018 in Centrul Universitar Iasi. Astfel, Ministerul Sanatatii, cel care organizeaza in cele sase centre universitare din Romania, cel mai important examen pentru cei care isi doresc sa devina medici, a publicat grilele pentru nota zece. VEZI GALERIE FOTO GRILA PENTRU CAIETUL A MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE VEZI GALERIE FOTO GRILA PENTRU CAIETUL B MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE VEZI GALERIE FOTO GRILA PENTRU CAIETUL C MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE VEZI GALERIE FOTO GRILA PENTRU CAIETUL D MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE Daca ti-a placut arti ...