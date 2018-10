Cum va da Liviu Dragnea vina pe BOR, iar Biserica pe popor. Adevarata miza a scrutinului "pentru familie"

Cu sau fara cvorum, acest referendum pus in scena in aceste doua zile de regimul Dragnea si-a atins unul dintre scopurile atent infuzate de Moscova: polarizarea sociala, resentimentele indreptate contra celui asemanator cu tine din perspectiva cetateniei si, prin asta, a relatiei (distorsionate) pe care statul o are cu amandoi, dar diferit in registrul intim, cel care nu te deranjeaza cu nimic si care nu se ocupa, asa cum ar trebui sa o faca statul, cu scoala si spitalul.