Cum va fi vremea de 1 mai 2018 la mare, la munte si in celelalte regiuni ale tarii

Vremea de 1 mai 2018. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada, iar sansele de precipitatii vor fi scazute in majoritatea regiunilor. De 1 mai 2018, vremea va fi frumoasa in majoritatea regiunilor. Cei care vor sa se duca la munte ar trebui sa se astepte la o vreme calduroasa, cu temperaturi de maxim 18 grade. Sansele de precipitatii vor fi mai mari dupa data de 2 mai. La mare, vremea de 1 mai va fi insorita, iar ploile aproape ca vor fi absente in acest interval de prognoza. Meteorologii spun ca maximele vor atinge 25 de grade. Sa vedem cum va fi vremea in perioada 23 aprilie – 6 mai 2018 in t ...