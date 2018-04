Cum va fi vremea de 1 Mai! Meteorologii anunta temperaturi record, de 30 de grade, dar avertizeaza ca se vor urma ploi si vijelii puternice! 

Vremea 1 Mai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Minivacanta de 1 Mai aduce vreme de plaja peste tot in tara. Se vor inregistra 30 de grade in multe zone din sud si sud-vest, dar aceste temperaturi sunt record. De 60 de ani nu am mai avut parte de o luna aprilie atat de calduroasa. Si la fel va fi toata luna mai, cu maxime de peste 30 de grade ne spun meteorologii. Vezi si: Prognoza meteo pentru vineri, 27 aprilie - Ploi torentiale se vor abate peste Romania De asemenea si lunile iunie si iulie vor fi caniculare. Insa, mare atentie pentru ca aceste perioade calde vor fi urmate de perioade cu ploi si vijelii puternice. Am putea avea parte, asadar, si de fenomene extreme. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina d ...