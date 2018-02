Cum va fi vremea in aceasta primavara. Prognoza meteo pentru martie-mai 2018

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o vreme cu temperaturi, in general, apropiate de normele climatologice, insa cu precipitatii excedentare in majoritatea regiunilor, releva prognoza de specialitate, valabila pentru intervalul martie - mai, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit prognozei ANM, in martie, prima luna de primavara din acest an, temperatura medie lunara a aerului va fi apropiata de norma climatologica, in sudul, sud-estul si local in vestul tarii si se va situa sub normal in restul teritoriului. Masuratorile de specialitate arata ca media multianuala lunara pentru luna martie este de 3,5 grade Celsius, luandu-se in considerare parametrii monitorizati in intervalul 19 ...