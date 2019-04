Cum va fi vremea in luna aprilie! Temperaturi scazute pentru aceasta perioada

meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii anunta ca luna aprilie va debuta cu o saptamana cu temperaturi mai scazute decat normalul perioadei si cu un deficit de precipitatii. Ulterior, temperaturile vor creste si se vor apropia de cele normale, dar deficitul de precipitatii va continua. In cea de-a treia saptamana a lunii sunt prognozate mai multe ploi, in unele zone ajungandu-se mai un mic excedent. Potrivit meterologilor, in saptamana 01.04.2019 – 08.04.2019, valorile termice se vor situa in general sub cele specifice acestei perioade in regiunile extracarpatice si la munte, iar in rest temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval. ”Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul intregii tari, ...