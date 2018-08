Cum va fi vremea in urmatoarea perioada! Nu vom scapa de ploi si vijelii

Vijelii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Valorile termice prognozate de catre meteorologi pentru urmatoarele patru saptamani vor fi, in general, mai ridicate decat media climatologica a perioadei, in timp ce ploile isi vor face simtita prezenta in special in zonele montane, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul 20 august - 17 septembrie. Potrivit meteorologilor, in saptamana 20 - 27 august, temperatura aerului va fi mai ridicata decat normalul climatologic in toata tara, cu abateri mai mari in regiunile vestice, nord-vestice si centrale. Totodata, cantitatile de precipitatii vor fi usor deficitare, indeosebi in regiunile extra-carpatice, cu exceptia zonelor de munte, unde local se poate semnala o t ...