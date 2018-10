Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamanii! Meteorologii fac un anunt surpriza

meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toamna ne ofera o surpriza si vremea se incalzeste fata de ultimele doua saptamani. Temperaturile vor fi peste normalul perioadei, conform prognozei facute de meteorologi pentru perioada 8-21 octombrie, anunta ANM. Estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate de catre ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. Este estimata media saptamanala a abaterilor temperaturii aerului si a cantitatilor de precipitatii fata de media perioadei 1993 - 2016. Banat In primele zile va fi mai cald decat in mod normal, cu temperaturi de 23 de grade. Apoi, intre 15 si 21 octombrie, media o sa scada de la 22 la 20 de grade. Probabilitatea de ploaie va fi in general redusa, iar cel mai probabil ...